Полозов рассказал о возможных провокациях РФ в отношении сына Джемилева

Находясь на территории РФ, Хайсер Джемилев продолжит оставаться заложником Москвы, через которого можно влиять на его отца, известного политика.

Такое мнение высказал адвокат Хайсера Джемилева Николай Полозов, передает Укринформ.

"В четверг будет рассмотрена наша апелляция на отказ в УДО. После этого в пятницу я посещу Хайсера Джемилева в колонии. И, думаю, в следующий раз мы уже увидимся во время его освобождения 26 ноября. Но нужно понимать, что после выхода Хайсера за ворота колонии, дело его продолжится", - говорит адвокат.

Как объясняет Полозов, находясь на территории РФ, Хайсер Джемилев продолжит оставаться заложником Москвы, через которого можно влиять на его отца, известного политика.

"Нужно быть очень осторожным. Возможны провокации в отношении Хайсера Джемилева. Учитывая одну из статей, по которой его обвиняли (незаконное хранение оружия и боеприпасов, - ред.), Достаточно будет каким-то образом найти у него в кармане один патрон, чтобы осудить его на более долгий срок. Поэтому я буду координировать наши действия с консулом Украины, чтобы избежать подобных неприятностей", - сказал он.

Как известно, 30 сентября Советский районный суд Астрахани отказал Джемилеву в условно-досрочном освобождении, так как принял позицию государственного обвинителя, который в ходе дебатов негативно охарактеризовал Хайсер Джемилева, отметив, что он имеет 22 взыскания, "признан в колонии злостным нарушителем правопорядка" и "не изъявил желания трудоустроиться".

Позже стало известно, что Советский райсуд Астрахани на "тайном заседании" установил административный надзор на 3 года на сына Мустафы Джемилева Хайсер, который должен выйти из российской тюрьмы 26 ноября.

Хайсер Джемилева обвиняли в том, что в мае 2013 года он во дворе своего дома в Бахчисарае убил знакомого семьи Февзи эдемовом из ружья своего отца.

К аннексии Крыма Россией Днепровский суд Киева определил для Хайсера Джемилева меру наказания в виде 3 лет и 8 месяцев лишения свободы. После аннексии Крыма российские следственные органы решили расследовать его дело заново.

Хайсера вывезли из симферопольского СИЗО в Краснодарский край.