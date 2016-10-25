Atlantic Council: Иностранные СМИ невольно скрывают агрессию РФ в Украине

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Вторник, 25 октября 2016, 08:30

Atlantic Council подчеркивает, что иностранные СМИ невольно помогают России скрывать ведение войны на Донбассе.

Об этом говорится в статье издания Atlantic Council, сообщает ZN.UA.

Он напомнил, что заголовки многих изданий после ликвидации "Моторолы" говорили о смерти "лидера пророссийских сепаратистов", создавая впечатление, будто он был лояльным к России местным жителем, который защищал свои права с оружием в руках.

"На самом же деле, Павлов был больше чем просто "пророссийским". Он вообще-то был русским. И речь идет не о цеплянии за слова, это суть всего конфликта. Павлов был одним из десятков тысяч граждан России, которые приехали в соседнюю Украине для того, чтобы развязать войну", - пишет обозреватель.

Он замечает, что Москва на самом деле отправила на Восток Украины смешанные силы, которые состоят из регулярных военных без опознавательных знаков, российских националистов, отрядов российских военных ветеранов и обычных преступников, которые смешались с завербованными местными жителями.

Все они вместе и составляют "гибридные" российские оккупационные войска, численность которых превышает личный состав армий некоторых европейских стран.

"Называть таких людей "пророссийскими" - это очевидный абсурд, но такая практика продолжается. Со всех рациональных точек зрения, национальность Павлова должна быть в центре освещения в международных СМИ. Но она едва упоминается мелким шрифтом", - говорится в статье.

С момента аннексии Крыма в 2014 году корреспонденты и редакторы никак не могут подобрать правильные термины, чтобы описать конфликт и правильно назвать различные боевые группы.

Российская гибридная тактика ведения войны нацелена создать именно такой вид неоднозначности, чтобы парализовать международное мнение и предотвратить эффективный ответ. 

Темы: Донбасс СМИ Росcия
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Комментарии — 2
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IP: 176.122.121.---EVGO25.10.2016 09:28
а чему мы удивляемся? у нас тоже не война - а АТО. вот когда мы начнем называть слова своими именами, вот тогда иностранные сми тоже начнут говорить, что раша воюет на против Украины!
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IP: 213.111.87.---Василь Барвінок25.10.2016 09:19
Не мимоволі, а свідомо. Те, що це москвин з москвинським паспортом їм добре відомо.
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