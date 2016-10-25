СБУ задержала информатора "ДНР", который сливал данные в соцсеть

Служба безопасности Украины заявляет о задержании еще одного информатора боевиков так называемой "ДНР" в Торецке Донецкой области.

"Злоумышленник был завербован боевиками в январе 2015 года", – сообщает СБУ.

"Используя одну из социальных сетей российского происхождения, где он зарегистрировался под вымышленным именем, сообщник террористов сообщал своим кураторам о перемещении военной техники сил АТО", – заявляет ведомство.

Ведутся неотложные оперативно-следственные действия.

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины.