СБУ задержала информатора "ДНР", который сливал данные в соцсеть
Служба безопасности Украины заявляет о задержании еще одного информатора боевиков так называемой "ДНР" в Торецке Донецкой области.
"Злоумышленник был завербован боевиками в январе 2015 года", – сообщает СБУ.
"Используя одну из социальных сетей российского происхождения, где он зарегистрировался под вымышленным именем, сообщник террористов сообщал своим кураторам о перемещении военной техники сил АТО", – заявляет ведомство.
Ведутся неотложные оперативно-следственные действия.
Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Этих подон-ков нужно депортировать в мордор, без права въезда в Украину, минимум на 50 лет.