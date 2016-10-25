СБУ задержала информатора "ДНР", который сливал данные в соцсеть

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Вторник, 25 октября 2016, 10:16

Служба безопасности Украины заявляет о задержании еще одного информатора боевиков так называемой "ДНР" в Торецке Донецкой области.

"Злоумышленник был завербован боевиками в январе 2015 года", – сообщает СБУ.

"Используя одну из социальных сетей российского происхождения, где он зарегистрировался под вымышленным именем, сообщник террористов сообщал своим кураторам о перемещении военной техники сил АТО", – заявляет ведомство.

Ведутся неотложные оперативно-следственные действия.

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Темы: Донбасс терроризм "ДНР" СБУ интернет
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IP: 213.227.246.---Basta1325.10.2016 10:23
отмудохали, дали прочитать текст... но подобных тваре-й там много, и как только выпустят покаявшегося, он будет и дальше сливать позиции украинцев.
Этих подон-ков нужно депортировать в мордор, без права въезда в Украину, минимум на 50 лет.
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