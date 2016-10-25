Луценко: Горбатюк против заочного суда, я не соглашусь ждать очного

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Вторник, 25 октября 2016, 10:56

Генпрокурор Юрий Луценко не согласен с позицией главы Управления специальных расследований ГПУ Сергея Горбатюка о необходимости очного процесса в деле преступлений режима Виктора Януковича.

Так он объяснил "Громадському" факт отстранения управления Горбатюка от расследования "большого уголовного дела" против экс-президента Януковича и его окружения.

"Все экономические дела, необходимые для передачи преступной группировки Януковича в суд, отходят вместе со следователями и прокурорами. Это вынужденно. Потому что Горбатюк против заочного процесса, говорит: надо ждать очного. Я на это никогда не соглашусь", – сказал генпрокурор.

При этом Луценко добавил, что в управлении Горбатюка остаются все дела Майданf и все сотрудники, которые над ними работали.

Как известно, 24 октября Департамент специальных расследований ГПУ, возглавляемый Горбатюком, реорганизовали: из него выделили Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями.

Горбатюк считает, что это несет угрозу доведению этих дел до конца.

"Разрушаются все наработки, это – шаг к уничтожению результатов работы и непривлечению виновных к ответственности", – прокомментировал он.

Адвокат семей погибших участников "Евромайдана" Евгения Закревская считает, что Луценко фактически расформировал своим решением департамент спецрасследований, который занимается расследованием преступлений времен Майдана.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган подчеркивала, что Департамент по расследованию преступлений против Майдана никто не расформировывал.

Луценко заявлял, что планирует собрать все материалы расследования в отношении режима Януковича в одно большое дело и передать их в суд до конца года.

Темы: Генпрокуратура Янукович суд
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IP: 95.133.225.---Вадим Волков25.10.2016 11:24
ЛУЦЕНКО ЮРИК РАССКАЖИ ВСЕМ О СВОИХ АПАРТАМЕНТАХ В КИЕВЕ, ооформленных на друга семьи 17 октября - собственника фармацевтической компании.
Какой ужас а!
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