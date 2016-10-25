ГПУ завершила расследование строительных афер Войцеховского

Генпрокуратура завершила досудебное расследование дела застройщика Анатолия Войцеховского.

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель генпрокурора Дмитрий Сторожук.

По его словам, Войцеховский в соучастии с другими лицами в 2004-2013 годах приобрел доли в уставных капиталах ряда предприятий и с их помощью самовольно захватил земельные участки под строительство 40 объектов.

Следствие выяснило, что некоторые здания вводились в эксплуатацию на основании поддельных решений судов и незаконно регистрировались в Государственном реестре недвижимого имущества. Некоторые из проданных квартир, по данным следствия, Войцеховский продавал повторно.

"Установленные нарушения имели место во время строительства ЖК "Жемчужина Троещины" (вул. М.Закревского, 42А), БЦ "Доминион де люкс" (вул. Ушинского, 40), ЖК "Мега Сити" (ул. Харьковское Шоссе, 19 и 19-А), ЖК "Сосновый Бор" (квартал ул. Олевской, Клавдиевского, Бахмацкой)" – рассказал Сторожук.

На самовольно захваченные земельные участки, объекты строительства, имущество Войцеховского стоимостью около 200 млн грн наложен арест.

"Кроме этого, продолжается расследование фактов самовольного захвата оставшихся земельных участков, использования их в 2004-2016 годах для незаконного строительства жилых и офисных комплексов, присвоение средств инвесторов в строительство под видом продажи квартир в незаконного построенных жилых домах, уклонение от уплаты налогов", – добавил прокурор.

По его словам, подозреваемые и адвокаты сейчас знакомятся с материалами дела, после чего обвинительный акт будет передан в суд.

Как известно, ранее владельцам квартир в домах Войцеховского посоветовали искать на зиму другое жилье из-за невозможности подключить эти здания к отоплению.

Детально о строительных аферах Войцеховского можно прочитать в расследовании "Украинской правды".

Олег Шанковский, УП