Лавров: антироссийские установки для ЕС "рождаются в Вашингтоне"

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Вторник, 25 октября 2016, 12:00

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров уверен, что антироссийскую риторику в Евросоюзе подпитывают Соединенные Штаты Америки.

Об этом он заявил в своем выступлении на встрече с Ассоциацией европейского бизнеса.

По словам Лаврова, "разрушая устоявшиеся связи", в Брюсселе отказываются от стратегии развития двусторонних отношений в экономической сфере, а долгосрочным негативным фактором будет "утраченное доверие".

"Несмотря на неоднократный предложения Еврокомиссии за последние 2,5 года о том, чтобы вернуться к полноформатному энергодиалогу, слова Брюсселя пока остаются словами. Блокируются либо тормозятся совместные чисто коммерческие проекты, поддержаны странами ЕС и европейскими энергокомпаниями, – имею в виду и "Южный поток", и "Северный поток-2", – сказал он.

Глава российского МИДа со ссылкой на неназванных экспертов сказал, что "без российских энергоносителей странам-членам Евросоюза в будущем обойтись будет трудно".

Лавров напомнил, что Россия и Турция подписали соглашение о "Турецком потоке", которое предполагает и строительство одной нитки газопровода в направлении Греции.

"И после неудачи с "Южным потоком" будем готовы продлить эту нитку на территорию Евросоюза лишь после получения недвусмысленных, официальных, на бумаге, гарантий реализации этого проекта", – сказал он.

"Значительная часть антироссийских установок как в энергетической, так и в другой сферах, рождается в Вашингтоне, а потом осуществляется в Европе в рамках пресловутой трансатлантической солидарности", – добавил Лавров.

"Подобная политика американцам, по сути, ничего не стоит, потерь они особых не несут и даже рассчитывают заставить европейцев переключиться с российского газа на более дорогой американский сжиженный природный газ… В общем, европейцам решать, насколько данная ситуация отвечает их интересам. Особенно когда старый свет ищет свое место в мировой политике…", – заявил он.

Глава МИД РФ заверил: "По нашим наблюдениям, далеко не все в Евросоюзе довольны нынешней ситуацией – в политических, деловых, общественных кругах многих стран всё активнее выражается несогласие с политикой санкций, общественное мнение консолидируется в пользу гармонизации отношений с Россией".

"Надеемся, что в Евросоюзе смогут преодолеть инерцию мышления, станут самостоятельно определять свои приоритеты, без оглядки на внерегиональных игроков, а также не идти на поводу у русофобского меньшинства внутри самого Евросоюза", – добавил Лавров.

Алена Рощенко, УП

Темы: Росcия Лавров ЕС США
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