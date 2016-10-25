Порвать в клочья российскую экономику не удастся – Лавров

2391 просмотр
6
Вторник, 25 октября 2016, 12:40

Санкции Запада не подорвут экономическое состояние Российской Федерации, уверен министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Об этом он заявил в выступлении на встрече с Ассоциацией европейского бизнеса.

"Попытки прибегать к наказаниям путем санкционного давления за независимый внешнеполитический курс, за отстаивание справедливости в международных делах результата не дали и не дадут. Об этом еще сказал Александр Невский – имею в виду его знаменитую фразу: "Не в силе Бог, а в правде", – сказал Лавров.

"И, как пообещали два года назад из Вашингтона, порвать в клочья российскую экономику не удалось и не удастся", – заявил он.

По словам Лаврова, "Россия достаточно уверенно стоит на ногах, адаптируется и к незаконным рестрикциям, и к конъюнктуре мировых рынков углеводородов".

"Мы продолжаем наращивать плодотворное сотрудничество со всеми, кто в этом заинтересован. Это касается и торгово-экономической области, и любой другой. Мы открыты ко взаимодействию со всеми, кто готов работать с нами на взаимоуважительной основе и основе баланса интересов – а таких в мире абсолютное большинство", – сказал он.

Глава МИД России напомнил, что президент Владимир Путин выдвинул инициативу по формированию большого Евразийского партнерства с участием большого круга стран.

"Россия привержена формированию таких экономических пространств, которые носили бы открытый характер, опирались бы на принципы ВТО, а не создавали риски разрушить глобальную торговую систему путем продвижения закрытых региональных проектов на подобие Транстихоокеанского или Трансатлантического партнерства", – сказал он.

Лавров подчеркнул: "Делая акцент на восточный вектор, мы не только не отказываемся от идеи создания с Евросоюзом единого экономического и гуманитарного пространства от Лиссабона до Владивостока, но и считаем эту идею весьма перспективной для обеспечения устойчивого развития всего евразийского континента".

"Мы давно предлагаем начать диалог между Евразийским экономическим союзом и Европейским Союзом о том, как наладить взаимодействие между ними", – добавил он.

Лавров отметил, что эту идею обсуждали на Петербургском форуме.

"Мы передали Еврокомиссии наши соответствующие предложение – по некоторым признакам, они не хорошо известны странам-членам ЕС. Мы попросили Еврокомиссию, чтобы эти предложения были распространены странам, входящим в Евросоюз. Потому что мы уважаем принципы работы ЕС, включая делегирование значительной части компетенции Брюсселю, но, наверное, утаивать от стран-членов ЕС предложения, с которыми выступает Россия, тоже неправильно", – заявил он

"Необходимо отказаться от "игр с нулевым результатом" – и приступить к предметной работе по формированию в Евроатлантике архитектуры равной и неделимой безопасности. Тогда никто не будет пытаться укреплять свою безопасность за счет ослабления безопасности других", – добавил Лавров.

Алена Рощенко, УП

Темы: Росcия Лавров санкции экономика ЕС
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Лавров рассказал конспирологическую версию об Украине и санкциях против РФ 25 октября 2016, 12:18
Российский МИД считает, что Киев должен "прекратить политический фарс" 25 октября 2016, 12:13
Лавров: антироссийские установки для ЕС "рождаются в Вашингтоне" 25 октября 2016, 12:00
powered by lun.ua
Комментарии — 6
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 93.72.102.---Spirito25.10.2016 14:18
2. ...за рахунок ослаблення безпеки інших.
Для захоплення Криму придумали(нема публічно наданих доказів) про плани
США/НАТО розмістити в Криму свої військові бази.
Війна РФ проти України не послабила сили США/НАТО.
Немає ні правди,ні здорового глузду.
Є на руках кров убитих і покалічених на Донбасі людей з РФ і з України.
-...Антихрист(руйнівник) прийде не тому,
що катехон ослабне,а тому що на Землі правди не стане... -
(повоєнна система безпеки зруйнована(руйнівник впорався),
а Бога-Творця кликати нікому,але не помітили-
тому "ігри з нульовим результатом" за Єрусалим
і новий/другий Єрусалим)
ОтветитьС цитатой
IP: 5.105.29.---farabundo25.10.2016 13:50
Порвать на шматки рашен-экономику может еще и не удалось, но задать ей "нищімного удару" очень даже удалось! Санкции работают на все 100%. Экономика россии лежит в руинах на самом деле. Зарплаты на предприятиях и шахтах, а также учителям, врачам и прочим бюджетникам не платят по 3-6 месяцев. Оплачивать внешние займы - нечем. И только цены на углеводороды в районе 50 бакс/баррель дают ей передышку. Стоит им скатиться вниз - и все, финал. Поэтому и скулеж такой, с требованием отменить санкции! Дальше будет еще хуже, так как финансовая "подушка безопасности" российской экономики стремительно истощается и скоро скатиться к нулю.
ОтветитьС цитатой
IP: 93.72.102.---Spirito25.10.2016 13:35
А коли буде у публічному вимірі політиків про те,що у відео російського виробництва
Кто правит миром?,наприклад.
(Бог не в силі, а в правді)
ОтветитьС цитатой
IP: 176.212.143.---Николай Лучников25.10.2016 13:23
Санкции это полезно для нас, хоть заводы заработали. Еще бы Китай ввел против нас санкции...
ОтветитьС цитатой
IP: 193.93.187.---dnipro25.10.2016 13:12
А паралельно вони в себе в паРаші кожен гонять на ЄС та США та фінансують анти-ЄС партії :) Лукава орда :)

Все чого хоче паРаша - ПАНУВАННЯ над сусідами, причому як дальніми так і ближніми.
Всі інші їхні пасажі про мір-ва-всьом-мірє, вільну торгівлю між ЄС і нею - це просто зажали її санкціями, ось приходиться виглядати ображеною і миролюбною. Але це тільки тактика. Варто тільки нафті подорожчати, зняти санкції, як за кілька років вони знову підуть у відкритий наступ з агресивною риторикою.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
НАТО: Россия по-прежнему присутствует на Донбассе
За сутки в зоне АТО ранены 6 бойцов – штаб
Лавров рассказал конспирологическую версию об Украине и санкциях против РФ
ГПУ завершила расследование строительных афер Войцеховского
Все новости
Фото

Победители конкурса панорамных фото Epson International

Космос

Что интересного рассказать детям о Марсе