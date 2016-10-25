Порвать в клочья российскую экономику не удастся – Лавров
Санкции Запада не подорвут экономическое состояние Российской Федерации, уверен министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Об этом он заявил в выступлении на встрече с Ассоциацией европейского бизнеса.
"Попытки прибегать к наказаниям путем санкционного давления за независимый внешнеполитический курс, за отстаивание справедливости в международных делах результата не дали и не дадут. Об этом еще сказал Александр Невский – имею в виду его знаменитую фразу: "Не в силе Бог, а в правде", – сказал Лавров.
"И, как пообещали два года назад из Вашингтона, порвать в клочья российскую экономику не удалось и не удастся", – заявил он.
По словам Лаврова, "Россия достаточно уверенно стоит на ногах, адаптируется и к незаконным рестрикциям, и к конъюнктуре мировых рынков углеводородов".
"Мы продолжаем наращивать плодотворное сотрудничество со всеми, кто в этом заинтересован. Это касается и торгово-экономической области, и любой другой. Мы открыты ко взаимодействию со всеми, кто готов работать с нами на взаимоуважительной основе и основе баланса интересов – а таких в мире абсолютное большинство", – сказал он.
Глава МИД России напомнил, что президент Владимир Путин выдвинул инициативу по формированию большого Евразийского партнерства с участием большого круга стран.
"Россия привержена формированию таких экономических пространств, которые носили бы открытый характер, опирались бы на принципы ВТО, а не создавали риски разрушить глобальную торговую систему путем продвижения закрытых региональных проектов на подобие Транстихоокеанского или Трансатлантического партнерства", – сказал он.
Лавров подчеркнул: "Делая акцент на восточный вектор, мы не только не отказываемся от идеи создания с Евросоюзом единого экономического и гуманитарного пространства от Лиссабона до Владивостока, но и считаем эту идею весьма перспективной для обеспечения устойчивого развития всего евразийского континента".
"Мы давно предлагаем начать диалог между Евразийским экономическим союзом и Европейским Союзом о том, как наладить взаимодействие между ними", – добавил он.
Лавров отметил, что эту идею обсуждали на Петербургском форуме.
"Мы передали Еврокомиссии наши соответствующие предложение – по некоторым признакам, они не хорошо известны странам-членам ЕС. Мы попросили Еврокомиссию, чтобы эти предложения были распространены странам, входящим в Евросоюз. Потому что мы уважаем принципы работы ЕС, включая делегирование значительной части компетенции Брюсселю, но, наверное, утаивать от стран-членов ЕС предложения, с которыми выступает Россия, тоже неправильно", – заявил он
"Необходимо отказаться от "игр с нулевым результатом" – и приступить к предметной работе по формированию в Евроатлантике архитектуры равной и неделимой безопасности. Тогда никто не будет пытаться укреплять свою безопасность за счет ослабления безопасности других", – добавил Лавров.
Алена Рощенко, УП
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Для захоплення Криму придумали(нема публічно наданих доказів) про плани
США/НАТО розмістити в Криму свої військові бази.
Війна РФ проти України не послабила сили США/НАТО.
Немає ні правди,ні здорового глузду.
Є на руках кров убитих і покалічених на Донбасі людей з РФ і з України.
-...Антихрист(руйнівник) прийде не тому,
що катехон ослабне,а тому що на Землі правди не стане... -
(повоєнна система безпеки зруйнована(руйнівник впорався),
а Бога-Творця кликати нікому,але не помітили-
тому "ігри з нульовим результатом" за Єрусалим
і новий/другий Єрусалим)
Кто правит миром?,наприклад.
(Бог не в силі, а в правді)
Все чого хоче паРаша - ПАНУВАННЯ над сусідами, причому як дальніми так і ближніми.
Всі інші їхні пасажі про мір-ва-всьом-мірє, вільну торгівлю між ЄС і нею - це просто зажали її санкціями, ось приходиться виглядати ображеною і миролюбною. Але це тільки тактика. Варто тільки нафті подорожчати, зняти санкції, як за кілька років вони знову підуть у відкритий наступ з агресивною риторикою.