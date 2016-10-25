Украина не оставляет попыток вернуть Сенцова и Кольченко

28 просмотров
0
Вторник, 25 октября 2016, 13:00

Украина предпринимает все возможные правовые механизмы как в рамках украинского, так и международного законодательства для возвращения политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко из РФ.

Об этом сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит журналистам в Киеве во вторник.

"Мы хотели бы действовать в правовом поле, и мы это и будем делать. С нами не надо говорить с позиции силы. Уже не раз мы были в такой ситуации, но мы действуем в рамках международных договоренностей и в рамках украинского законодательства", - сказал он.

"Подключились (к этому вопросу – ИФ) представители, не только юристы, но и представители Министерства иностранных дел, силовики. Мы даем экспертную оценку и сопровождаем работу адвокатов, оказываем помощь", - сказал Тандит.

При этом он подчеркнул: "Мы считаем этих незаконно удерживаемых людей гражданами Украины… и уверен в том, что эти ребята будут освобождены".

При этом, он сказал, что СБУ держит на контроле состояние заключенного к России Станислава Клыха, постоянно находится в контакте с его адвокатами и получает информацию.

"Мы знаем, что Клых в тяжелом состоянии находится в России, мы постоянно мониторим его состояние и где можем, через людей, которые помогают нам, получаем информацию", - сказал Тандит.

Он также отметил, что по состоянию на сегодняшний день в заложниках находится 109 украинских граждан, 495 человек считаются без вести пропавшими.

При этом, по его словам, Украина надеется на освобождение хотя бы 47 украинских граждан, находящихся в заложниках.

"Мы надеемся, что хотя бы сейчас будут освобождены 47 заложников, которых удерживают незаконно в Донецке и Луганске", - сказал Тандит журналистам во вторник в Киеве.

При этом он не стал конкретизировать, когда может состояться обмен заложников, и не стал увязывать этот факт с предстоящим проведением в Минске переговоров Трехсторонней контактной группы.

Тандит подчеркнул, что 47 – это число заложников, удерживание которых подтверждают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

При этом он отметил, что списки, которые были переданы Украине из ОРДО и ОРЛО, "оказались некорректными". После этого представители ОРДЛО передали новые списки.

"Мы сейчас устанавливаем правовой статус тех людей, которых нам подают. Часто было так, что мы работали со списками, в которых были люди, не имеющие отношения к АТО и событиям, которые происходят у нас на востоке", - сказал советник главы СБУ.

В этом контексте он подчеркнул, что для украинской стороны важно, чтобы в рамках минских договоренностей использовался не термин "конфликт", а термин "агрессия" со стороны России.

По материалам Интерфакс-Украина

Темы: Политзаключенные Росcия Донбасс Сенцов
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Сущенко сложно получить статус политзаключенного из-за "государственной тайны" 22 октября 2016, 19:04
Украина просит Россию передать Чирния 22 октября 2016, 15:03
Консулы посетили двух заключенных в России украинцев 21 октября 2016, 13:23
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
НАТО: Россия по-прежнему присутствует на Донбассе
За сутки в зоне АТО ранены 6 бойцов – штаб
Лавров рассказал конспирологическую версию об Украине и санкциях против РФ
ГПУ завершила расследование строительных афер Войцеховского
Все новости
Фото

Победители конкурса панорамных фото Epson International

Космос

Что интересного рассказать детям о Марсе