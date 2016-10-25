Гройсман рассказал, когда Кабмин снова подаст бюджет в Раду

Правительство повторно внесет проект закона о государственном бюджете на 2017 год на рассмотрение парламента через две недели.

Об этом заявил во вторник премьер-министр Владимир Гройсман журналистам после открытия программы "Децентрализация приносит лучшие результаты и эффективность", сообщает "Укринформ".

"Мы честно подали проект бюджета 15 сентября, обсуждали его с фракциями и через две недели подадим его повторно", – сказал Гройсман.

Как сообщалось, Верховная Рада 20 октября поддержала в целом выводы и предложения народных депутатов по проекту о государственном бюджете на 2017 год.



Кабмин рассчитывает на принятие Радой проекта закона "О государственном бюджете на 2017" год до 1 декабря.

Гройсман призывал парламент к сотрудничеству для своевременного принятия государственного бюджета на 2017 год.