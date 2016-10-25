Телебашня на Карачуне может заработать в середине ноября

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Вторник, 25 октября 2016, 13:45

Восстановленная телебашня на горе Карачун неподалеку от Краматорска может заработать с 16 ноября – ко Дню работников радио, телевидения и связи.

Об этом говорится в материале "Украинской правды" "Недосягаемые высоты. Как на Донбассе восстанавливают украинское вещание".

Сейчас башня высотой 180 м полностью смонтирована – остается прикрепить передатчики и фидеры.

Как объяснил журналистам главный инженер Краматорского Радиотелевизионного передающего центра (РТПЦ) Сергей Ильенко, наиболее реальным сроком для начала работы башни является середина ноября.

"Для себя мы хотим сделать праздник на день украинского радио, чтобы было включение. Это самый реальный срок. Если раньше, то вряд ли", – заявил Ильенко.

Директор Донецкого филиала Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ) Николай Гайдук заявил УП: "Согласно нормам, такая башня устанавливается за семь месяцев, мы смогли сделать за три".

По словам Гайдука, помешало оперативной работе недостаточное финансирование строительства, которое КРРТ осуществляло из собственных ресурсов. Концерну пришлось трижды проводить конкурс на определение генподрядчика для монтажа башни, потому что за сумму в 1,5 миллиона гривен, которую определила государственная экспертиза, браться за эту работу никто не хотел.

Поскольку высота Краматорской телебашни в 180 метров не позволит покрыть украинским вещанием всю территорию Донецкой области, подконтрольную Киеву, планируют построить телебашни в Покровске и в Луганской области.

 

"Мы с конца прошлого года подавали в Минфин запрос на выделение средств – и нам трижды приходили отказы. По неофициальной информации, которую я слышала на разных круглых столах, на башню в Покровске скидываются местные советы Донецкой области", – заявила УП бывший заместитель министра информполитики Татьяна Попова.

Как известно, сроки сдачи Краматорской башни постоянно переносили. Еще осенью 2015 года в Министерстве информационной политики анонсировали ее полное восстановление весной 2016 года.

В апреле советник министра информполитики, нардеп Александр Бригинец сообщил, что телебашню установят к годовщине освобождения Краматорска – в начале июля 2016 года. Но 5 июля президент Петр Порошенко дал максимум 2 месяца на завершение работ.

12 октября министр информационной политики Юрий Стець проанонсировал открытие

башни до 14 октября.

Марьяна Пьецух, УП

Темы: Донбасс телевидение пропаганда Краматорск
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