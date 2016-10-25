В ГПУ оценили шансы вернуть деньги Януковича и Кº из Латвии

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Вторник, 25 октября 2016, 14:15

Генеральная прокуратура и Министерство юстиции сформируют группу, которая в Латвии будет заниматься переговорами относительно возможности возвращения конфискованных Ригой средств бывших украинских высокопоставленных чиновников.

Об этом заявил журналистам во вторник в Киеве заместитель генерального прокурора Евгений Енин, отвечая на вопрос о том, есть ли какие-то продвижения в вопросе возвращения части средств из латвийского бюджета, передает "Интерфакс-Украина".

"Буквально только что у нас был разговор с господином Янчуком (заместителем министра юстиции Антоном Янчуком) и мы формируем группу, которая в ближайшее время поедет в Латвию для переговоров по этому вопросу", - сказал Енин.

Отвечая на вопрос о том, есть ли какие-то шансы на возвращение этих средств, замгенпрокурора сказал:

"Да, безусловно. У нас хорошие шансы, но о конкретной части этих средств говорить еще рано, это переговорный процесс".

Ранее президент Петр Порошенко попросил главу Латвии Раймондса Вейониса помочь вернуть 50 млн Януковича и Кº.

Как сообщалось, 13 сентября 2016 года латвийское издание "LSM" со ссылкой на расследование программы "De facto" сообщило, что латвийская сторона взыскала в государственный бюджет EUR 50 млн средств бывших украинских высокопоставленных чиновников, арестованные в рамках борьбы с отмыванием грязных денег.

Осенью 2014 года генпрокурор Украины Виталий Ярема объявил, что у бывшего вице-премьера Украины Сергея Арбyзова в банках Латвии арестованы $49,3 млн, а на счетах компании предпринимателя и политика Юрия Иванющенко в латвийских банках были арестованы $32 млн и CHF72 млн.

Темы: Латвия Янукович Генпрокуратура
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