Почти половина переселенцев не намерены возвращаться – опрос

48% внутренне перемещенных лиц, опрошенных Киевским международным институтом социологии, не намерены возвращаться в прежнее место проживания.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, сообщают "Украинские новости".

Респондентам был задан вопрос, собираются ли они возвращаться в прежнее место проживания, если появится такая возможность.

При этом 36% намерены вернуться, а 16% не смогли ответить.

Также 36% из тех, кто хотят вернуться, сообщили, что вернутся в место своего прежнего проживания до перехода неподконтрольных территорий под контроль Украины, 35% – до возобновления условий комфортной жизни, 21% – до прекращения боевых действий.

Кроме того, за последние 6 месяцев 69% переселенцев не посещали неподконтрольные территории, 27% – посещали свое прежнее место проживания, 3% – посещали другой населенный пункт.

Методом личного интервью с 22 июля по 16 августа были опрошены 1,5 тыс. жителей принимающих общин и 1 003 переселенца во всех областях, кроме аннексированного Россией Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Как известно, 61% переселенцев заявили, что не ощущают к себе негативного отношения на новом месте проживания.