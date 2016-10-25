ГПУ: Мы на "финише" в деле о давлении Януковича и Новинского на УПЦ
Генеральная прокуратура скоро сможет выдвинуть обвинение Виктору Януковичу и Вадиму Новинскому в давлении на представителей Украинской православной церкви.
Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко на пресс-конференции.
"Мы действительно на финишной прямой в деле, в котором Янукович подозревается в незаконном давлении на Украинскую православную церковь с целью отстранения от должности покойного митрополита Владимира", – сказал он.
"В этом деле подозревается и народный депутат Новинский. И, очевидно, это требует от меня для начала передачи этого дела в суд представления в Верховную Раду о снятии неприкосновенности с господина Новинского", – добавил Луценко.
"Это дело против Януковича, в котором народный депутат Новинский является одним из подозреваемых. И это дело также будет направлено (в суд – ред.)", – сказал генпрокурор.
Он добавил, что то же касается и, например, дела "Укртелекома".
"Пока что не установленными бенефициарами кипрской оффшорной компании "телеком" был куплен, заложен под залог государственного банка – и те же средства на тот же счет вернулись", – уточнил генпрокурор.
"Это дело также активно нами отрабатывается, учитывая то, что там есть личная подпись Януковича, есть личное поручение Азарова и ряд других документов, которые могут помочь нам это дело направить также в суд", – сказал Луценко.
"Есть другие дела, о которых я, к сожалению, не могу долго говорить. Но мое дело – не рассказывать о наличии подозрений, а передавать обвинительные акты", – добавил он.
Генпрокурор отметил: "Я прекрасно понимаю, что людям нужен не судебный процесс, а судебный приговор. Поэтому мы работаем над каждым из этих дел и передаем только тогда, когда следователь полностью уверен, вместе с прокурором, в наличии достаточных доказательств. Единственная моя задача – не дать им остановиться…".
Алена Рощенко, УП
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