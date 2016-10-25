Луценко: дело против Януковича почти готово к передаче в суд

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Вторник, 25 октября 2016, 15:43

Генпрокурор Юрий Луценко уверен, что так называемое "Большое дело" против экс-президента Виктора Януковича будет передано в суд до конца текущего года.

Об этом он заявил во время брифинга во вторник.

"Мы должны подать до конца этого года большое дело о государственной измене, статья 111 Уголовного кодекса, созданной Януковичем организованной преступной группировкой, статья 255. Она будет включать в себя эпизоды: узурпация власти, доведение до небоеспособности вооруженных сил Украины, развал СБУ, уничтожение информационной безопасности Украины, нанесение большого ущерба экономической безопасности Украины, переход на сторону врага, что привело к потере территориальной целостности и суверенитета Украины", – сказал Луценко.

Генпрокурор добавил, что большинство этих статей – это работа военной прокуратуры, которая уже отчитывается о высокой степени готовности дел к передаче в суд.

"От департамента (Генпрокуратуры по спецрасследованиям Сергея) Горбатюка мы ожидали дела по экономике. Долго ожидали. Летом я почувствовал, что прогресса там нет, и, пользуясь предоставленным законом мне правом, передал дела (экс-министра доходов и сборов Александра) Клименко и (олигарха-беглеца Сергея) Курченко в ведение военных прокуроров", – сказал он, напомнив, что ряд людей а также почти миллиард гривен по этим делам уже арестованы.

Он выразил надежду, что эти экономические дела также будут использованы в "большом деле" против Януковича.

Луценко рассказал, что вместе с этим ведется расследование и меньших дел, в частности – в суде уже находится дело о захвате Януковичем лесничества "Сухолучье" и до конца года будет передано дело о захвате "Межигорья".

Кроме того, по его словам, готовится к суду дело о "фейковой приватизации "Укртелекома" в пользу Януковича.

"То же самое касается дела экс-главы таможни Игоря Калетника, (экс-министра здравоохранения Раисы) Богатыревой (экс-министра юстиции Александра) Лавриновича и тому подобное. При этом, если мы говорим о организованной преступной группировке, во всех этих, и в большом, и в меньших делах, общие формулировки о том, как была составлена организованная преступная группировка, должна совпадать. ... Потому что потом ... изменить уже ничего не возможно", – заявил он.

Луценко напомнил, что до завершения сроков расследования этих дел остаются 4 месяца, поэтому следует торопиться.

Он признал, что в законодательстве о специальном (заочном) судебном производстве, которое критикует Горбатюк, есть недостатки и выразил надежду, что Рада в ближайшее время их исправит, однако заявил, что это не может быть основанием для промедления с расследованием.

Как известно, в понедельник стало известно, что расследованием "Большой уголовного дела" экс-президента Виктора Януковича и его окружения будет заниматься созданное "Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями".

Начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк считает, что передача так называемой "Большой дела Януковича" в расследование этого департамента несет угрозу доведению дел до конца.

Луценко утверждает, что Горбатюк не хотел передавать дела Януковича на заочное осуждение и затягивал расследование.

Олег Шанковский, УП

Темы: Луценко Янукович Генпрокуратура
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