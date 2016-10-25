Онищенко о деньгах на сепаратизм: "два года финансировал только Порошенко"

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Вторник, 25 октября 2016, 16:16
Дмитрий Ларин, УП

Народный депутат Александр Онищенко отвергает обвинения в финансировании сепаратизма и заявляет, что последние два года финансировал только президента Петра Порошенко.

Об этом он написал на своей странице в Facebook во вторник.

"Я хочу подчеркнуть, что последние два года я финансировал только Петра Порошенко - украинского президента. И если Петр Алексеевич считает себя сепаратистом, то Бог ему судья", - написал он.

Онищенко добавил, что в последнее время началась "активная атака" на людей, которые имеют с ним контакт.

"Мне поступают смс, звонки, угрозы. Присылают гонцов с поздравлениями от Порошенко", - написал он.

Как известно, в СБУ признали задерживали адвоката Онищенко Андрея Цыганкова и допрашивали в рамках расследования финансирования терроризма.

Онищенко и еще 20 человек подозревают в махинациях с газом госкомпании "Укгазвидобування", который получали по соглашению о совместной деятельности.

Украинская правда

Темы: сепаратизм Онищенко Порошенко
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Комментарии — 3
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IP: 82.193.115.---rudzzzik25.10.2016 18:16
Пауки в банке..... посмотрим кто кого..???
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IP: 193.93.187.---dnipro25.10.2016 17:51
ну звичайно, аніщенка :) видно прижали тебе, в тому числі і Порошенко :)
Тоді чому твоя людина в кабміні Шевченко була по квоті Тимошенко ? це многоходовочка була ?
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IP: 95.132.48.---kerubino25.10.2016 17:43
Бреше Онищенко ,не повірю ,що Порошенко міг так себе підставити ,тим більше ,що грошей в ньог кури не клюють ,все це гра на публіку .
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