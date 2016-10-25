В МИД просят молдавских политиков не спекулировать на Крыме

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Вторник, 25 октября 2016, 17:47

Украина призывает молдавских политиков воздержаться от спекуляций на украинскую тематику в процессе внутриполитической борьбы.

Об этом заявил посол Украины в Молдове Иван Гнатишин комментируя заявление лидера Партии социалистов Молдовы Игоря Додона о том, что аннексирован Крым "принадлежит Российской Федерации", передает Укринформ.

"Непонятна остается позиция отдельных молдавских политиков, которые признают законной аннексию Россией Крыма в ситуации существования в Молдове территории, неподконтрольной центральной власти, претендующий на признание государственности с перспективой присоединения к РФ", - заявил Гнатышин.

Дипломат подчеркнул при этом, что Украина безоговорочно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Молдовы в рамках признанных международным сообществом границ, будучи активным участником переговорного процесса по приднестровскому урегулированию.

Гнатышин напомнил, что Генассамблея ООН 27 марта 2014 приняла резолюцию № 68/262 "Территориальная целостность Украины", которой закрепила непризнание любых изменений статуса АРК.

"Призываем молдавских политиков воздержаться от спекуляций на украинскую тематику во внутриполитических процессах", - подытожил посол.

Как известно, лидер Партии социалистов Молдовы, кандидат в президенты Игорь Додон заявил во время теледебатов, что аннексирован Крым "принадлежит России".

Темы: Молдова МИД
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