В Суркова заявляют, что письма с его почты выдумка СБУ

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Вторник, 25 октября 2016, 18:34

Политолог близкий к советнику президента России Владислава Суркова Алексей Чеснаков заявил, что так называемые "письма Суркова" является примером грубой подделки.

Об этом он написал на своей странице в Facebook во вторник.

"Ничего кроме смеха такие "творческие находки" СБУ вызвать не могут.

Опровергать их - только привлекать лишнее внимание к авторам-идиотам", - написал он.

"Если внимательно перечитать опубликованный "Киберхунтой" документ, то становится понятно, что отреагировать можно. Например внести в учебники для пиарщиков как пример некомпетентности и грубой подделки", - добавил Чеснаков.

По его словам у Суркова никогда не было "электронной почты на частном сервере".

Чеснаков выдвинул версию, что подобная публикация рассчитана на борьбу власти с оппозицией в самой Украине.

Как известно, СБУ назначила расследование по делу о якобы письма Суркова, которые были опубликованы 23 октября, и уже установила подлинность большинства из них.

Украинская правда

Темы: СБУ Росcия СМИ
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IP: 195.138.81.---Kotia25.10.2016 19:34
Це як протоколи сіонських мудреців : ніби все правда, але насправді - підробка
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