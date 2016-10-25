Начальник колонии, где сидела Тимошенко, застрелился – источник

9318 просмотров
2
Вторник, 25 октября 2016, 18:57

Экс-начальник Качановской исправительной колонии №54 Иван Первушкин, возглавлявший учреждение, когда в нем содержалась лидер ВО "Батькивщина", экс-премьер Юлия Тимошенко, свел счеты с жизнью.

Об этом сообщает во вторник, сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на источник, близкий к правоохранительным органам.

"Он застрелился", – сообщил собеседник агентства.

В отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области подтвердили информацию о самоубийстве экс-сотрудника Государственной пенитенциарной службы.

"О происшествии в Дергачевский отдела полиции сообщила жена погибшего. Правоохранителями установлено, что 23 октября вечером женщина обнаружила в гараже в поселке Березовское своего 55-летнего мужа с ранением челюсти. При выезде по адресу были изъяты вещественные доказательства - травматический пистолет, который принадлежал погибшему", – сказали в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Следователи квалифицировали происшедшее как самоубийство.

Как известно, Иван Первушкин был начальником Качановской исправительной колонии в Харькове, где с 30 декабря 2011 года отбывала наказание экс-премьер Юлия Тимошенко, которую Печерский райсуд Киева приговорил к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов с РФ в 2009 году.

В сентябре 2012 года Первушкин уволился по собственному желанию.

22 февраля 2014 года Тимошенко была освобождена, после того как Верховная Рада приняла соответствующее решение большинством голосов.

Темы: криминал
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
ГПУ завершила расследование строительных афер Войцеховского 25 октября 2016, 11:57
Дело Шеремета: Следствие собирает данные, ведущие к добровольцам 20 октября 2016, 17:43
Луценко хочет легализации казино 19 октября 2016, 17:33
powered by lun.ua
Комментарии — 2
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 95.132.86.---анатолян25.10.2016 20:01
так невпевнено, травматичним пістолетом, в щелепу??? щось тут не так.
ОтветитьС цитатой
IP: 23.91.131.---Yuri Dzyuba25.10.2016 19:46
}{iба виновен був той Начальник, що йому Юле4ку привезли ???
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Троян: Германия предоставит информацию об убийстве Шеремета
Начальник колонии, где сидела Тимошенко, застрелился – источник
Суд отстранил Федорука от должности мэра Бучи
Парубий: зарплаты депутатов увеличены не будут
Все новости
здравоохранение

Минздрав объяснил, как будет переходить на страховую медицину уже в следующем году

Акция

Месяц фиолетового ногтя. В соцсетях детей призывают не молчать о насилии в семье