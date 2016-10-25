Троян: Германия предоставит информацию об убийстве Шеремета

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Вторник, 25 октября 2016, 18:59

Через неделю Германия предоставит информацию по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом рассказал первый заместитель председателя Нацполиции Украины Вадим Троян во время эфира на "5 канале".

"Мой начальник ОКР ездил в Германию, то же, мы работаем с Германией. И вот у них даже есть результаты по работе, через неделю они нам пообещали - дадут", - резюмировал он.

Троян заявил, что в деле есть прогресс.

"Мы не хотим действительно объявлять, потому что есть прогресс, мы движемся", - сказал он.

По словам Трояна, расследованием дела должна заниматься СБУ.

"Почему СБУ - да потому что, есть две версии внешние. Полиция никогда не сможет достичь вообще никаких результатов, если это были преступники, которые, например, поступили, или заказчики за пределами нашей страны. Она никогда не сможет раскрыть", - подчеркнул он.

Также Вадим Троян напомнил, что расследованием дела занимаются специалисты из США и Германии.

Подробнее о деле Шеремета читайте в статье: Три месяца без Пал Героича. Что известно по делу Шеремета

Темы: Дело Шеремета Германия криминал
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