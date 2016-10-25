Цыганков заявил, что СБУ отказалась вернуть ему телефон

747 просмотров
0
Вторник, 25 октября 2016, 19:44

Служба безопасности Украины отказалась вернуть телефон адвокату депутата  "Воли народа" Александра Онищенко Андрею Цыганкову.

Об этом он сказал "Українським Новинам".

"Мне отказались вернуть телефон. Есть письмо, на основании которого получен отказ", - сказал он.

По его словам, таким образом, СБУ хочет завладеть предметом адвокатской тайны в отношении как минимум двух его клиентов.

Он отметил, что его вызов в СБУ связан с консультированием и адвокатской помощью Онищенко.

Телефон сейчас опечатан, признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного производства.

Он считает, что, изъяв телефон, нарушили его права как адвоката.

26 октября суд должен рассмотреть ходатайство СБУ о наложении ареста на телефон.

Цыганков надеется выиграть этот суд.

Как известно, по результатам допроса Цыганкова СБУ получила фактические данные, имеющие доказательственное значение в уголовном производстве, которое расследуется по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 110-2 (финансирование сепаратизма) Уголовного кодекса.

5 июля по делу нардепа Онищенко в двух офисах его адвокатов, в том числе и Цыганкова, и по адресам проживания нескольких адвокатов НАБУ проводило следственные действия.

Согласно информации НАБУ, адвокаты Цыганков, Копусь и Маковский "осуществляли регистрацию фиктивных субъектов предпринимательской деятельности и сопровождали их незаконную деятельность, направленную на конвертацию в наличные средств, полученных от реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО" Укргаздобыча ".

Сам Цыганков высказал предположение, что уголовное преследование адвоката (Цыганкова - ред) может помочь предоставлению Онищенко политического убежища в Европе и НАБУ это делает сознательно.

Также Цыганков заявил, что планирует подать иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Позднее НАБУ обнародовало документы, которые свидетельствуют о причастности офиса адвоката Андрея Цыганкова к деятельности фиктивных предприятий в газовой схеме нардепа Александра Онищенко.

Темы: Онищенко
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В АП назвали заявление Онищенко "грязной выдумкой" 25 октября 2016, 19:01
Онищенко о деньгах на сепаратизм: "два года финансировал только Порошенко" 25 октября 2016, 16:16
СБУ допрашивала адвоката Онищенко по делу о сепаратизме 25 октября 2016, 06:21
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Троян: Германия предоставит информацию об убийстве Шеремета
Начальник колонии, где сидела Тимошенко, застрелился – источник
Суд отстранил Федорука от должности мэра Бучи
Парубий: зарплаты депутатов увеличены не будут
Все новости
здравоохранение

Минздрав объяснил, как будет переходить на страховую медицину уже в следующем году

Акция

Месяц фиолетового ногтя. В соцсетях детей призывают не молчать о насилии в семье