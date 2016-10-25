В "Воле народа" рассказали, когда депутатская группа прекратит существование

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Вторник, 25 октября 2016, 21:28

Председатель депгруппы "Воля народа" Ярослав Москаленко заявляет, что выход из политобъединения Юрия Шаповалова не является неожиданностью.

Об этом говорится в его заявлении, обнародованном во вторник вечером.

"Наша депутатская группа в основном состоит из мажоритарщиков. (...) Выход Шаповалова не является неожиданностью. Политическую миграцию никто не отменял. Но в целом ситуация внутри группы не изменилась, каждый делает свою работу", - сообщил Москаленко.

"Относительно будущего "Воли народа", то мы предложили ряду депутатов-мажоритарщиков войти в группу. Если они согласятся, то группа будет сохранена. В случае, если этого не произойдет, де-юре "Воля народа" прекратит существование, одновременно де-факто и в дальнейшем мы будем держаться вместе в нынешнем составе", - добавил он.

Как известно, согласно регламенту Верховной Рады, депутатская группа в парламенте не может быть меньше наименьшей фракции политической партии.

Сейчас наименьшее количество депутатов входит во фракцию партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и Радикальной партии Олега Ляшко - по 21 нардепу в каждой.

21 октября депутат Юрий Шаповалов вышел из группы "Воля народа" в Верховной Раде, теперь в этом объединении насчитывается 18 депутатов.

Украинская правда

Темы: Верховная Рада
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