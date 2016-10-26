ООН: Боевики ИГИЛ убивают гражданских возле Мосула

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Среда, 26 октября 2016, 01:48

В ООН заявляют о получении сообщений об убийствах гражданских боевиками группировки "Исламское государство", в то время как иракские силы безопасности продвигаются в сторону Мосула, который является последним очагом исламистов в этой стране.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

25 октября в Комиссии ООН по правам человека сообщили об обнаружении около 70 тел в селе Тулул Насер, что в 35 километрах от Мосула. Люди были застрелены.

При этом в ООН отмечают, что трудно проверить все преступления, совершенные в Ираке.

Представитель Комиссии ООН по правам человека Руперт Колвилл заявил во вторник на пресс-конференции в Женеве, что правозащитники продолжают получать информацию об атаках ИГИЛ на гражданских, среди которых женщины и дети.

Ранее CNN со ссылкой на источник в разведке Ирака сообщило, что  террористы ИГИЛ казнили в Мосуле 284 человека.

Темы: Ирак терроризм
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