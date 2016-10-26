Трамп: План Клинтон по Сирии приведет к третьей мировой войне
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что план его главного соперника – демократа Хиллари Клинтон по Сирии приведет к третьей мировой войне из-за потенциального конфликта с вооруженными силами России.
Об этом он заявил в интервью Reuters.
По его словам, приоритетом в сирийском вопросе должна стать победа над террористической группировкой ИГИЛ, а не отставка президента Башара Асада.
Трамп отметил, что Клинтон имеет более агрессивную позицию относительно разрешения конфликта в Сирии.
Агентство отмечает, что ранее Клинтон призвала к созданию бесполетной зоны и "безопасных зон" в Сирии. Некоторые аналитики опасаются, что это может привести Соединенные Штаты к прямому конфликту с российскими военными самолетами.
Также в ходе интервью Трамп выразил мнение, что легко одержал бы победу на выборах, если бы лидеры Республиканской партии поддержали его.
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