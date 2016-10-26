Климкин поехал в Нидерланды договариваться о Соглашении об ассоциации

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Среда, 26 октября 2016, 03:00

25 октября глава МИД Украины Павел Климкин начал свой рабочий визит в Нидерланды, главная цель которого - проведение политических переговоров по вопросу завершения ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД.

"В Нидерландах руководитель внешнеполитического ведомства Украины проведет переговоры со своим коллегой Б.Кундерсом, встретится с Президентом Верхней палаты Парламента Нидерландов А.Брукерс-Кноль, а также лидерами политических партий и парламентских фракций", - отметили в ведомстве.

Предполагается, что Климкин "представит собеседникам видение украинской стороны относительно важности завершения процесса ратификации Соглашения об ассоциации как действенной платформы для углубления отношений между Украиной и ЕС, украинско-нидерландского двустороннего сотрудничества…".

Отдельной темой переговоров станет развитие двустороннего политического диалога и углубление сотрудничества в рамках международных организаций.

Ранее сообщалось, что Нидерланды могут не ратифицировать Соглашение об ассоциации с Украиной. Подробнее читайте в материале Европейской правды "Нидерланды готовят окончательный отказ от ассоциации с Украиной. Что произойдет с Соглашением?"

Темы: Климкин ассоциация ЕС
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