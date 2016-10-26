В Зайцево пограничники обнаружили тайник с боеприпасами

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Среда, 26 октября 2016, 04:38

25 октября в населенном пункте Зайцево Донецкой области пограничники обнаружили тайник с патронами.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

"В Донецкой области, в ходе отработки мест, где могли быть оборудованы тайники со спрятанным оружием, военнослужащие Госпогранслужбы обнаружили тайник с боеприпасами", - говорится в сообщении.

Ящик с патронами был найден в одном из нежилых домов. В нем находилось 1,5 тысячи патронов 5,45 мм.

"Сотрудники Государственной пограничной службы о находке сразу проинформировали взаимодействующие подразделения и передали патроны оперативно-следственной группе", - добавили в Госпогранслужбе.

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