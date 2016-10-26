Украина настаивает на отстранении Захарченко и Плотницкого до выборов

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Среда, 26 октября 2016, 10:26

Украинская сторона настаивает на отстранении от власти еще до местных выборов главарей боевиков, которые называют себя руководителями.

Об этом заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев заявил в интервью Інтерфакс-Україна.

"Это вопрос принципиальный, и мы считаем, что все структуры, созданные в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в период с 2014 года, включая незаконные псевдозаконодательные и исполнительные органы, а также председатели этих псевдогосударственных образований, должны быть распущены еще до проведения местных выборов", - сказал Елисеев.

Он добавил, что в настоящее время "распространяется миф, что нельзя устранить фейковую власть, поскольку вроде бы создастся вакуум во власти".

"Это неправда. С правовой точки зрения единственными легитимными органами местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей являются органы местного самоуправления, избранные в 2010 году. В соответствии с Конституцией Украины и законом о местном самоуправлении они обеспечивают выполнение своих полномочий до момента проведения новых выборов", - отметил заместитель главы АП.

Таким образом, по словам Елисеева, законно избранные в 2010 году органы должны возобновить свою работу и полноценно функционировать.

Темы: Минские соглашения Донбасс Росcия
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