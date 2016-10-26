"Дорожная карта" должна определять условия выборов на Донбассе – АП

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Среда, 26 октября 2016, 11:27

"Дорожная карта" имплементации Минских соглашений должна содержать четкие условия для назначения выборов на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"И снова я вернусь к проекту "дорожной карты". Как раз в ней должно быть указано, что первоочередным требованием для внесения в украинский парламент этого законопроекта должно стать выполнение целого ряда условий безопасности", – сказал он.

По словам Елисеева, только когда будет гарантия того, что российские силы и оружие не проникают в Украину, после выполнения других условий в сфере безопасности парламент может назначать дату местных выборов на Донбассе.

"После этого дается еще 90 дней для подготовки к выборам в соответствии со стандартами ОБСЕ. И на протяжении этого периода должны восстановить свою работу и активно функционировать на местах украинские СМИ, свободно вестись агитация украинскими политическими партиями", – сказал представитель АП.

Также, по его словам, на протяжении этих 90 дней на Донбассе не должно быть ни одного выстрела, должен четко соблюдаться режим прекращения огня.

"ОБСЕ/БДИПЧ (Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека – ред.)  должен провести свою оценочную миссию, по результатам которой сделать свой вывод о том, что все необходимые для демократических выборов условия соблюдены, и они могут быть проведены в установленные сроки", – пояснил Елисеев.

"Одним словом, для проведения выборов должны быть выполнены все необходимые условия с соблюдением демократических стандартов ОБСЕ и в соответствии с украинским законодательством", – сказал он.

На вопрос об участии нынешних лидеров т.н. "ЛНР" и "ДНР" в выборах Елисеев ответил: "Сам проект закона должен исходить от украинского парламента, обсуждаться и голосоваться в стенах (Верховной) Рады".

По его словам, только Верховная Рада как законодательный орган Украины должна принять решение об этом избирательном процессе.

"Эксперты в соответствии с договоренностями как в Минском, так и Нормандском форматах лишь отрабатывают модальности проведения выборов в соответствии со стандартами ОБСЕ/БДИПЧ и на основе украинского законодательства. Но решение принимает украинский парламент", – подчеркнул Елисеев.

"Поэтому хочу успокоить тех, кто заявляет о якобы голосовании неизвестного закона о выборах уже завтра: нет, это будет исключительно парламентский закон", – заявил он.

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