Гройсман пожаловался, что не мог зайти в систему е-деклараций до 2.30 ночи

Премьер-министр Украины Вололимир Гройсман обещает внести свою декларацию в систему электронного декларирования после заседания правительства, если не будет технических проблем.



Об этом он заявил на заседании Кабмина в среду.



"У меня почти полностью готова электронная декларация. Я сейчас после заседания правительства, как только будет возможность и не будет проблем технических... (ее внесу – ред.). Вчера в половине третьего ночи мы пытались войти в систему и это было невозможно, но что самое важное как раз до половины 3 мы нашли решение по минимальной заработной плате и это означает, что это было хорошее время", – сказал Гройсман.



Как сообщалось, 19 октября премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что заполнил свою декларацию уже на 90%.



Роман Кравец, УП