Петренко жалуется, что два дня не может сохранить черновик е-декларации
Министр юстиции Павел Петренко пожаловался, что не может сохранить черновой вариант своей электронной декларации и подать ее.
Об этом он сказал во время заседания правительства в среду.
"Премьер-министр говорил, что до половины третьего не мог внести свою декларацию. Я могу отметить, что у меня шесть раз исчезал черновик декларации и два дня подряд я со специалистами пытаюсь сохранить текст и подать", - сказал он.
"Я надеюсь, что со всеми неудобствами мы сегодня справимся, и после премьер-министра подадут свои декларации все члены правительства", - добавил Петренко.
Как известно, во вторник НАПК заявило, что сайт Национального агентства по предупреждению коррупции работает нестабильно из-за крайне высокое количество обращений к нему.
Роман Кравец, УП
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І відповідальність за порушення термінів подачі декларації ніхто не відміняв. Подивимося скількох оштрафують )))