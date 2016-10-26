В Крыму оккупанты оштрафовали еще одного члена Меджлиса

В оккупированном Россией Крыму Бахчисарайский районный "суд" оштрафовал члена Меджлиса Дилявера Акиева.

Об этом газете "Avdet" сообщил глава ЦИК Курултая крымских татар Заир Смедляев.

Отмечается, что Бахчисарайский районный суд 24 октября вынес решение по административному делу руководителя Секретариата Меджлиса Дилявера Акиева.

Суд назначил крымскотатарскому инициативнику штраф в размере 500 рублей якобы за участие в "запрещенном собрании" Меджлиса.

Ранее крымскотатарские активисты Ильми Умеров, Шевкет Кайбулла, Садых Табах, Али Хамзин, Энвер Куртиев, Бекир Мамутов, Эмине Авамилева были oштрафованы за участие в заседании Меджлиса крымскотатарского народа, признанного в РФ экстремистской организацией.

Как известно, оккупанты расценили визит членов Меджлиса в дом заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова как участие в запрещенном собрании.