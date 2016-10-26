В Крыму оккупанты оштрафовали еще одного члена Меджлиса

285 просмотров
0
Среда, 26 октября 2016, 12:41

В оккупированном Россией Крыму Бахчисарайский районный "суд" оштрафовал члена Меджлиса Дилявера Акиева.

Об этом газете "Avdet" сообщил глава ЦИК Курултая крымских татар Заир Смедляев.

Отмечается, что Бахчисарайский районный суд 24 октября вынес решение по административному делу руководителя Секретариата Меджлиса Дилявера Акиева. 

Суд назначил крымскотатарскому инициативнику штраф в размере 500 рублей якобы за участие в "запрещенном собрании" Меджлиса.

Ранее крымскотатарские активисты Ильми Умеров, Шевкет Кайбулла, Садых Табах, Али Хамзин, Энвер Куртиев, Бекир Мамутов, Эмине Авамилева были oштрафованы за участие в заседании Меджлиса крымскотатарского народа, признанного в РФ экстремистской организацией.

Как известно, оккупанты расценили визит членов Меджлиса в дом заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова как участие в запрещенном собрании.

Темы: Крым крымские татары права человека
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Лидер выборов в Молдове пояснил заявление о "российском Крым" 26 октября 2016, 12:00
Суд над Чийгозом в Крыму ускоряют – адвокат 25 октября 2016, 14:46
Путин второй раз за осень собрался в аннексированный Крым 25 октября 2016, 13:45
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Парубий рассказал о квартирах из его э-декларации. Нет ни одной
98% подлежащих люстрации чиновников уже уволены – Минюст
Боевики заявили о захвате активистки "Правого сектора"
Миссия МВФ перенесла визит в Киев
Все новости
Запрет

Госкино не пустило на экраны 12 фильмов и сериалов

Онлайн-безопасность

Amnesty International назвала наиболее защищенные мессенджеры