За сутки в зоне АТО ранен 1 боец – штаб
За сутки в зоне проведения антитеррористической операции ранения получил 1 украинский военнослужащий.
Об этом на традиционном брифинге в среду сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских военных не было, 1 боец получил ранение из-за подрыва на взрывном устройстве на донецком направлении", – сообщил полковник.
По словам Лысенко, за минувшие сутки пролетов вражеских БПЛА в зоне АТО зафиксировано не было.
Также украинские военные не открывали огонь в ответ на вражеские провокации.
Валентина Романенко, УП
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