Кабмин выделил 20 раненным на Майдане по 70 тысяч гривен

215 просмотров
0
Среда, 26 октября 2016, 12:56

Кабмин выделил 1 млн 414 000 гривен на выплату единоразовой помощи 20 гражданам, которые получили телесные повреждения средней тяжести на Евромайдане с 21 ноября 2013 по 21 февраля 2014 года.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, сообщают "Украинские новости".

Таким образом, каждый пострадавший получит единовременное пособие в размере 70 700 гривен.

Как известно, ранее Кабмин выделил 13 млн гривен единоразовой помощи получившим телесные повреждения средней тяжести в ходе Евромайдана.

Кабмин делает такие выплаты регулярно.

Темы: Майдан Кабинет министров
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Адвокаты: Решение Луценко выведет из-под криминала Януковича и Ко 24 октября 2016, 17:21
Адвокат: По "делу Автомайдана" осталось найти и допросить 15 пострадавших 23 октября 2016, 18:11
Защита Януковича надеется, что Янукович даст показания в ноябре 20 октября 2016, 17:21
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Парубий рассказал о квартирах из его э-декларации. Нет ни одной
98% подлежащих люстрации чиновников уже уволены – Минюст
Боевики заявили о захвате активистки "Правого сектора"
Миссия МВФ перенесла визит в Киев
Все новости
Запрет

Госкино не пустило на экраны 12 фильмов и сериалов

Онлайн-безопасность

Amnesty International назвала наиболее защищенные мессенджеры