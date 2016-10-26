Боевики заявили о захвате активистки "Правого сектора"

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Среда, 26 октября 2016, 13:13

Донецкие боевики сообщили о задержании активистки "Правого сектора" Лилии Коц на подконтрольной им территории.

"Задержана Коц Лилия Романовна, 24.05.1988 года рождения, гражданка Украины, уроженка села Новый-Роздол Львовской области", – сказал журналистам представитель донецкого "МГБ", сообщает "Интерфакс-Украина".

По его словам, Коц прибыла по заданию "Правого сектора" и ОУН "с целью организации похищения военнослужащего Вооруженных сил ДНР".

Он добавил, что в период с июня 2015 года по апрель 2016 года Коц проходила подготовку в местах дислокации ДУК "Правый сектор" в Мариуполе и "ОУН" в селе Шарковщина Полтавской области.

На канале донецкого "МГБ" в YouTube также появилось видео со свидетельствами Коц.

Темы: АТО Правый сектор "ДНР"
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