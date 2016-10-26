Кабмин предложит не привязывать зарплаты "чинов" к минималке

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Среда, 26 октября 2016, 14:26

Кабинет министров в ближайшее время внесет на рассмотрение Верховной Рады законопроект, которым предложит "отвязать" зарплаты чиновников от минимальной зарплаты.

Об этом министр социальной политики Андрей Рева сказал журналистам после завершения заседания правительства, сообщает "Укринформ".

"Если мы хотим реально и серьезно поднять минимальную заработную плату, нужное политическое решение парламента, чтобы "отвязать" минимальную заработную плату от окладов высокопоставленных чиновников", – считает он.

"Это, кстати, будет очень интересным тестовым заданием для народных депутатов", – добавил Рева.

Темы: зарплаты Кабинет министров Верховная Рада
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