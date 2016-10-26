Дело Шеремета: Приобщили материалы прослушки сотрудников УП

Национальная полиция приобщила к делу об убийстве Павла Шеремета материалы о прослушивании сотрудников "Украинской правды".

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

"После совершения резонансного преступления - убийства Павла Шеремета, конечно было общение правоохранителей с сотрудниками" Украинской правды ", в том числе и с главным редактором Севгиль Мусаевой", - сказал он.

"Она действительно передала конверт с материалами, которые, по ее мнению, могут иметь отношение к преступлению. Она отметила, что этот конверт подбросил неизвестный за несколько месяцев до убийства Павла Шеремета. Кстати, тогда с соответствующим заявлением о находках в Нацполицию никто не обращался", - отметил Тракало.

"Поскольку председатель Нацполиции Хатия Деканоидзе не является процессуальным лицом в этом деле, а соответственно допросить Севгиль не могла, эти материалы, - которые являются аналитической справкой-компиляцией материалов, ставших предметом расследования УП – были приобщены к материалам уголовного производства по убийству Павла Шеремета", - отметил он.

Тракало добавил, что после передачи материалов Мусаева была допрошена следователями в рамках расследования дела.

"Вчера Севгиль была допрошена повторно. Впервые она была допрошена сразу после передачи материалов", - уточнил он.

В то же время, как рассказала Мусаева, "первый допрос был поверхностный, скорее ознакомительный".

"Вчера меня уже достаточно подробно допрашивали, были ли опубликованы расследования, о которых идет речь в материалах, а также через какие средства коммуникации происходило общение между сотрудниками УП", - сказала Мусаева.

Как известно, ранее Мусаева сообщила, что передала в Нацполицию материалы, свидетельствующие, что разговоры сотрудников "Украинской правды", в частности убитого Павла Шеремета, прослушивались.

Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет трагически погиб утром 20 июля в результате взрыва авто руководителя издания Алены Притулы, в котором он находился.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шереметаотместку за его профессиональную деятельность.

В течение последнего месяца полиция не разглашает никакой информации, заявляя, что это может навредить следствию.

Печерский райсуд Киева дал следователям временный доступ к отчетам о страховании и уплате обязательных платежей "Украинской правды" и "17 канала".

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что правоохранительные органы не будут давать никаких комментариев о ходе расследования дела об убийстве Шеремета,пока не сочтут нужным обнародовать информацию.

В то же время первый заместитель председателя Национальной полиции Вадим Троян утверждает, что в расследовании дела об убийстве Павла Шеремета прогресс.

Следствие по делу об убийстве украинского журналиста Павла Шеремета разрабатывает одну из версий, по которой к убийству причастны украинские боевые батальоны.

Оксана Коваленко, УП