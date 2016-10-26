Нацсовет реформ осудил публичную травлю Гонтаревой – Шымкив

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Среда, 26 октября 2016, 14:50

Национальный совет реформ единодушно выразила поддержку главе Национального банка Валерии Гонтарева.

Об этом на брифинге в среду заявил заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив.

По его словам, на заседании совета 25 октября президент Петр Порошенко обратил внимание на "досадную ситуацию с коммуникационной кампанией, которую мы наблюдаем, против главы Национального банка".

"Все присутствующие члены осудили публичную травлю, которая носит откровенно заказной характер и негативно влияет на стабильность работы НБУ. А в условиях гибридной войны, которая ведется против нашего государства является одним из дестабилизирующих факторов", – сказал Шимкив.

"В условиях, когда Украина должна выполнять ряд взятых обязательств, а национальная валюта приобрела стабильность, это недопустимо", – подчеркнул заместитель главы АП.

Он отметил, что Национальный совет реформ выразил поддержку Гонтаревой и эта позиция была поддержана бизнес-ассоциациями, в частности Американской торгово-промышленной палатой в Украине и Европейской бизнес-ассоциацией.

Как известно, брошюра под названием "Угроза экономической безопасности Украины", которая посвящена главе Нацбанка Валерии Гонтаревой, наделала немало шума. Все ли написанное в ней соответствует действительности, разбиралась "Экономическая правда" в спецпроекте "Виновата ли Гонтарева? Фактчек брошюры Сергея Таруты".

Валентина Романенко, УП

Темы: НБУ Гонтарева Администрация президента
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Комментарии — 2
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IP: 78.111.190.---Vladimir Omelyanov26.10.2016 16:33
Що ж президент своїх не здає , хоч жодна країна за остані 3 роки такого обезцінення власної валюти не знала , такі незамінні "професіонали " керують .
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IP: 188.116.35.---taras_bg26.10.2016 15:38
В. Гонтарєва розгрібає те, що нагромадили попередні керівники нацбанку за останні 5-10 років.
Результати її роботи будуть зрозумілі в наступні кілька років. Тому давайте зробимо оцінку згодом.
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