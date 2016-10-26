Нацсовет реформ осудил публичную травлю Гонтаревой – Шымкив

Национальный совет реформ единодушно выразила поддержку главе Национального банка Валерии Гонтарева.



Об этом на брифинге в среду заявил заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив.



По его словам, на заседании совета 25 октября президент Петр Порошенко обратил внимание на "досадную ситуацию с коммуникационной кампанией, которую мы наблюдаем, против главы Национального банка".



"Все присутствующие члены осудили публичную травлю, которая носит откровенно заказной характер и негативно влияет на стабильность работы НБУ. А в условиях гибридной войны, которая ведется против нашего государства является одним из дестабилизирующих факторов", – сказал Шимкив.



"В условиях, когда Украина должна выполнять ряд взятых обязательств, а национальная валюта приобрела стабильность, это недопустимо", – подчеркнул заместитель главы АП.



Он отметил, что Национальный совет реформ выразил поддержку Гонтаревой и эта позиция была поддержана бизнес-ассоциациями, в частности Американской торгово-промышленной палатой в Украине и Европейской бизнес-ассоциацией.



Как известно, брошюра под названием "Угроза экономической безопасности Украины", которая посвящена главе Нацбанка Валерии Гонтаревой, наделала немало шума. Все ли написанное в ней соответствует действительности, разбиралась "Экономическая правда" в спецпроекте "Виновата ли Гонтарева? Фактчек брошюры Сергея Таруты".



Валентина Романенко, УП