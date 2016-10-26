Кернес получает деньги в компании, которая выигрывает подряды в мэрии

Харьковский городской голова Геннадий Кернес задекларировал, что в 2015 году получил дивиденды от ООО "КУА "Финэкс-Капитал" в сумме 11,097 млн гривень.

Об этом говорится в электронной декларации Кернеса, которая появилась на портале НАПК.

ООО "КУА "Финэкс-Капитал" является учредителем ООО "ДСК "Уровень", которое получает подряды от горсовета. Например, именно эта компания выиграла подряд на строительство велодорожки вдоль Белгородского шоссе стоимостью 14 млн. грн. Также, эта компания без проведения торгов получает подряды на ремонт дорог, отмечает Харьковский антикоррупционный центр.

Всего по данным "Вестника государственных закупок" с 2010 года ООО "ДСК "Уровень" выиграло тендеров у структурных подразделений горсовета на 197 130 000. грн., В том числе на реконструкцию Парка Горького.

ООО "КУА" Финэкс-Капитал" вместе с Александром Коровкиным, Ольгой Солоп и ООО "КУА "Ореола" (управляет активами семьи Добкиных) учредили ООО "Фирма "Диана". Это предприятие владеет Сумским рынком.

Кроме того, "КУА" Финэкс-Капитал" являются учредителями ООО "Асканио", ООО "Финансовая компания "Платежный центр", ООО "Фестино" и другие.

ООО "Асканио" владеет зданием ресторана "Никас", руководителем которого является директор ресторана в резиденции Геннадия Кернеса - гостинице "Националь" - Виктория Морозова (ООО "Никас-2011"). На прошлой неделе ресторан был открыт после реконструкции.

ООО "Финансовая компания "Платежный центр" владеет платежными терминалами, которые установлены на территории Харьковского метрополитена.

А среди учредителей ООО "Фестино", которое имеет в собственности здание в центре города, есть коммерческий директор Парка Горького Андрей Шаптала, а ранее был директор Департамента строительства и дорожного хозяйства горсовета Владимир Чумаков.

ООО "КУА" Финэкс-Капитал", учредителями которого являются Лада Кримерман и Игорь Когут, также управляет активами девяти венчурных фондов, среди которых есть закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Генакер".

Что касается других моментов в декларации мэра, то он задекларировал наличность в сумме 42 млн. грн, имеет небольшие счета в "Приватбанке", коллекцию часов, в которой часы Patek Phillipe, Rolex, FPJourne, Cedrik Johner, Jaeger-LeCoultre, Audemars Piguet , Franck Muller.

Также Кернес отметил, что продал имущество Оксане Гайсинской, которую называет своей женой, но не регистрирует - по 4,27 млн гривень.

Кернес снова не указал ни одного члена семьи, не указал компании, фактическим бенефициаром которых он есть.

Хотя в реестре он до сих пор указан бенефициаром ООО "Националь", которое владеет одноименнним отелем. Там у Кернеса резиденция.

Также Кернес задекларировал расходы на ценные бумаги и движимое имущество в сумме 4,83 млн гривень.

Украинская правда