Горбатюк: применять заочное расследования до 12 ноября нельзя

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Среда, 26 октября 2016, 15:37
focus.ua

Руководитель департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк утверждает, что применять законодательные нормы о заочном расследовании против экс-чиновников можно только после 12 ноября.

Об этом говорится в его августовской докладной записке на имя генпрокурора Юрия Луценко, которая есть в распоряжении "Украинской правды".

Горбатюк заявил, что принятое Верховной Радой законодательство о заочном расследовании вступило в силу 12 мая и содержит норму, согласно которой применять такое расследование можно лишь через полгода с момента установленного сокрытия подозреваемого от следствия, но не ранее, чем через полгода со дня вступления в силу этого закона.

Полгода со дня вступления в силу этого закона наступят лишь 12 ноября.

"Поэтому обращение в суд с ходатайством следователя, прокурора об осуществлении специального досудебного расследования и принятия решения по этому поводу судом на законных основаниях до 12.11.2016 является таким, что не соответствует требованиям КПК Украины", – утверждает Горбатюк.

"Однако, в настоящее время имеются случаи инициирования правоохранительными органами и получения разрешения суда на осуществление процедуры специального досудебного расследования", – добавил он.

Горбатюк также отметил, что норма о заочном расследовании действует только до 15 апреля 2017 года, однако в законе четко не указано, распространяется срок его действия исключительно для обращения в суд о заочном расследования, или к этому сроку должно быть закончено расследование и обвинительный акт направлен в суд, или к этому сроку должно быть закончено судебное разбирательство уголовного производства.

Он допускает, что закон предусматривает именно вынесение приговора судом первой инстанции, что является, по его словам, невозможным.

"Есть основания считать, что как несоблюдение указанных сроков, несмотря на их временность, так и сама временность указанных положений, может стать основанием для вынесения в последующем ЕСПЧ решений по указанным делам не в пользу Украины", – считает он.

Также Горбатюк утверждает, что само наличие такого законодательства несет угрозу "выборочного правосудия в отношении отдельной категории граждан, что является грубым нарушением требований статьи 24 Конституции Украины, которой предусмотрено, что граждане имеют равные конституционные права и свободы и являются равными перед законом".

Прокурор также привел целый ряд норм, законов и международных договоров в сфере прав человека, которые, по его словам, нарушаются этим законодательством.

"Довожу указанные выводы относительно нарушений законодательства при осуществлении процедуры специального досудебного расследования с целью инициирования необходимых изменений в действующее законодательство и решения вопроса о приостановлении осуществления этих процедур до устранения указанных недостатков", – добавил он.

Как известно, ранее Луценко передал расследование "большого дела Януковича" от департамента Горбатюка вновь созданному департамента ГПУ. Также он объявил Горбатюку выговор за ненадлежащее расследование.

В свою очередь Горбатюк опроверг наличие оснований для такого выговора, заявив, что все изложенные в нем обвинения не соответствуют действительности.

Также он неоднократно критиковал заочное расследования, называя его незаконным. В частности, в комментарии "Украинской правде" он также рассказал про эту августовскую записку и добавил, что реакции на нее не получил до сих пор.

Во вторник на пресс-конференции Луценко признал, что законодательство о заочном расследовании содержит недостатки, однако заявил, что они не могут стать препятствием для такого расследования, поскольку, по его словам, осталось мало и передать дела в суд необходимо в ближайшие месяцы.

Он заверил, что передаст дела против Януковича в суд уже до конца года.

Олег Шанковский, УП

Темы: Генпрокуратура Луценко Янукович
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