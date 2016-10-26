Суд выпустил руководителя "Правого сектора" Закарпатья на поруки

00
0
Среда, 26 октября 2016, 16:07

Печерский суд отдал на поруки народных депутатов Олегу Петренко, Андрею Билецкому, Валерию Пацкану и Игорю Мосийчуку руководителя "Правого сектора" Закарпатья Александра Сачко.

Об этом сообщает в среду радикал Мосийчук у себя в Facebook.

"ГПУ прислушалась к здравому смыслу и отозвала обвинения в создании террористической организации и бандитизме", – пишет он.

 

Руководитель закарпатского "Правого сектора" Александр Сачко заявлял, что получил сообщение о совершении 15 преступлений.

Генпрокуратура обвиняла его в бандитизме, злостном сопротивлении правоохранителям, хулиганстве с особым цинизмом, убийствах, организации и руководстве бандой и еще ряде тяжких преступлений.

25 октября генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что следствие считает возможным изменить указанному лицу подозрение на более мягкое, учитывая ходатайство
ряда народных депутатов и его семейные обстоятельства – беременная жена.

Украинская правда

Темы: суд Правый сектор
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Суд по делу Карпюка и Клыха ушел думать над апелляцией 26 октября 2016, 15:16
Песков говорит, что Савченко приехала на суд Клыха и Карпюка не для обмена 26 октября 2016, 15:01
Генпрокурор объяснил, зачем выделили "большое дело" Януковича и меньшие 25 октября 2016, 16:31
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Верховный суд оставил в силе приговоры Карпюку и Клыху
НАПК собирает срочное заседание из-за проблем е-декларирования
Горбатюк: применять заочное расследования до 12 ноября нельзя
Кернес получает деньги в компании, которая выигрывает подряды в мэрии
Все новости
Made in Ukraine

Теплі речі від українських виробників

Исследование

Кристофера Марлоу признали одним из соавторов Шекспира