Депутат Загорий заплатил за "квартиры Луценко" 35 млн грн

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Среда, 26 октября 2016, 17:11

Экс-бухгалтер семейного бизнеса генпрокурора Юрия Луценко Светлана Рыженко продала 8 помещений на улице Эспланадной, 34 в Киеве депутату от БПП Глебу Загорию за 35 млн грн.

Об этом свидетельствует электронная декларация Загория, сообщают "Наші гроші".

Издание отмечает, что Загорий выкупил не все квартиры в доме, а лишь те, которые принадлежали Рыженко.

В сентябре весь дом пытались продать за $5,3 млн.

Как известно, 24 октября депутат от БПП Сергей Лещенко заявил, что у Луценко есть дорогая недвижимость в центре Киева, оформленная на бухгалтершу его жены. Луценко назвал это "очередной фантазией" Лещенко и заверил, что его семья не имеет отношения к этому дому.

Позже стало известно, что 17 октября народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Глеб Загорий выкупил 8 помещений у Светланы Рыженко.

Во вторник на пресс-конференции Луценко снова открестился от этой недвижимости.

НАБУ в свою очередь сообщило о начале проверки этой информации.

В среду Лещенко опубликовал информацию о наличии у Рыженко квартиры в оккупированной Ялте. Депутат считает, что эта квартира также на самом деле принадлежит Луценко и записана на 67-летнюю Рыженко как на подставное лицо.

Темы: Луценко недвижимость декларация
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Комментарии — 2
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IP: 95.133.225.---Brokerman26.10.2016 18:34
Ай-яй-яй Луценко Юра, ты даже не понял куда ты влез, а ведь ОТСТАВКОЙ СВЕТИТ!
ЖЕНА, ДЕТИШКИ-КОРМИЛЬЦЫ, все всплыло, не стыдно , а?
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IP: 178.93.148.---karpatu26.10.2016 17:48
Натрапила коса на камінь. Це тільки початок. А що далі? Аргамедон не за горами...
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