Украина требует, чтобы РФ немедленно освободила Клыха и Карпюка

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Среда, 26 октября 2016, 18:06

Министерство иностранных дел осудило решение Верховного суда России, который подтвердил приговор украинцам Николаю Карпюку и Станиславу Клыху и требует их немедленного освобождения.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в своем Твиттере.

"Очередное судилище. Очередной незаконный приговор. Очередное преступление. Осуждаем и требуем от РФ немедленного освобождения политзаключенных М.Карпюка, С.Клыха", – написала она.

Как известно, 26 октября российский Верховный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты политзаключенных.

Верховный суд Чечни 26 мая приговорил Карпюка и Клыха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно

По версии российского следствия, Клых и Карпюк были членами организации УНА-УНСО и в конце 1994 - начале 1995 года воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.

Оба отрицают все обвинения, Клых заявляет, что вообще никогда не был в Чечне.

Правозащитный центр "Мемориал", который проанализировал материалы дела Станислава Клыха и Николая Карпюка, пришел к выводу, что обвинения против них сфальсифицированы и противоречат реальной картине событий времен Первой и Второй чеченских войн. "Мемориал" признал Клыха и Карпюка политзаключенными.

Правозащитники отмечали, что из-за пыток, которые к нему применяли при задержании и во время предварительного следствия, Клых, который содержится в российском СИЗО, сошел с ума.

Украинская правда

Темы: Политзаключенные заложники Росcия
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