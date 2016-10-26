Рейтинг Путина снова бьет рекорды

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Среда, 26 октября 2016, 19:04

Одобрение деятельности президента России Владимира Путина достигло максимума за 2016 год.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного российским "Левада-центром", передает "Новая газета".

Так 84% россиян заявили, что одобряют деятельность Путина (в сентябре этот показатель достигал 82%).

Согласно результатам опроса, больше всего россияне доверяют тоже Путину (52%). На втором месте по доверию министр обороны Сергей Шойгу (24%) и министр иностранных дел России Сергей Лавров (24%).

В то же время, уверенность россиян в том, что дела в стране идут вполне в правильном направлении, достигла годового максимума - с этим утверждением согласились 55% респондентов.

Как известно, в 2015 году в октябре рейтинг одобрения работы российского президента Владимира Путина достиг уровня в 89,9%.

Темы: Путин Росcия
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Комментарии — 4
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IP: 93.74.174.---kilovka26.10.2016 20:27
одобрямс...
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IP: 195.242.80.---val mashtak 26.10.2016 20:18
Этим рейтингом угрокацапы в очередной раз продемонстрировали всему миру свой звериный оскал. Только и всего.
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IP: 37.23.135.---Першин Сергей26.10.2016 19:53
ReAlex: Завидуй молча.
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IP: 130.180.219.---ReAlex26.10.2016 19:18
Рейтинг Гітлера теж колись бив рекорди.
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