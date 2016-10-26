Порошенко: рост "минималки" не повысит налоги для бизнеса

Президент Петр Порошенко заявил о решении повысить минимальную зарплату до 3200 гривен в месяц.

О таком по результатам обсуждения с премьером Владимиром Гройсманом сообщила пресс-служба главы государства.

Согласно информации, решение является общей позицией президента, правительства и фракций коалиции.

Порошенко подчеркнул недопустимость того, что человек, работающий полную рабочую неделю, получает столько же денег в месяц, как неработающие украинцы, которым начисляется пособие по безработице.

"С первого января 2017 года в Украине не будет ни одного работающего человека, который получает меньше 3200 гривен. Причем я обратился к правительству и парламенту принять исчерпывающие меры, чтобы это решение не повысило ни одного налога, прежде всего это касается малого и среднего бизнеса", - добавил президент.

Он отметил, что это решение касается более 4-х миллионов работающих украинцев, уровень оплаты которых сегодня составляет 1450 гривен.

По словам главы государства, для выплат в государственном секторе будут найдены соответствующие ресурсы госбюджета, а частный сектор получает четкое правило, запрещающее работающем украинцам выплачивать меньше 3200 гривен в месяц.

"Это решение является борьбой с бедностью и защитой работающего человека. И отрыв минимальной заработной платы от расчета прожиточного минимума дает опережающий рост минимальной заработной платы в ближайшие годы", - подчеркнул Порошенко.

Украинская правда