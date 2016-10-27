"Диверсантов" Панова и Захтея в отсутствие адвокатов посещают силовики

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Четверг, 27 октября 2016, 00:28

Фигурантов дела "Крымских диверсантов" Евгения Панова и Андрея Захтея в московском СИЗО "Лефортово" в отсутствие адвокатов посещают какие-то оперативники.

Об этом сообщила член московской ОНК Зоя Светова в facebook со ссылкой на самих заключенных.

Что именно силовики пытаются навязать арестованным, не сообщается.

Когда Панов рассказал наблюдателям о визитах оперативников, добавила Светова, сотрудник СИЗО, который присутствовал во время разговора, схватил заключенного за плечи и силой вывел из камеры, где проходила встреча. Между тем прерывать свидание тюремщик права не имел.

Как известно, 10 августа в ФСБ РФ сообщили, что в Крыму задержан гражданин Украины Евгений Панова, которого назвали "одним из организаторов терактов, готовящихся в Крыму". Брат Панова считает, что украинца похитили в Запорожской области и вывезли в Крым.

Еще одному задержанному по этому делу - Андрею Захтию - 5 сентября следственные органы РФ предъявили обвинение в пособничестве терроризму.

13 октября стало известно, что Панова и Захтия перевезли в московское СИЗО "Лефортово", после этого правозащитники видели кровавые раны от наручников на руках Панова и Захтия, а также шрамы на лице.

К задержанным по обвинению в диверсиях Украинский после перевозки в "Лефортово" не пускали ни консула, ни адвокатов.

Темы: Политзаключенные Крым права человека Росcия
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