Адвокату Сущенка запретили привлечь специалистов при проведении экспертиз

Адвокат неправомерно задержанного в Москве корреспондента Укринформа Романа Сущенка Марк Фейгин сообщил, что ему запретили пользоваться услугами специалистов при проведении экспертиз, назначенных следствием.

Об этом сообщает Укринформ.

"Экспертизы, очевидно, будут в пятницу. Есть постановление о назначении комплексной экспертизы. В нее, как я понимаю, войдут фоноскопическая и ряд других. Согласно ч. 3 ст. 51 УПК РФ я как адвокат подал ходатайство о праве воспользоваться услугами специалистов. Мне было отказано", - говорит Фейгин.

Он добавил, что намерен обжаловать это решение, поскольку КПК полностью гарантирует ему указанное право.

"Очень странное решение - абсолютно безосновательный отказ в ходатайстве. Абсурд. Ведь я не могу быть специалистом во всех сферах, в которых будут назначены экспертизы", - резюмирует адвокат.

Как известно, парижский корреспондент издания "Укринформ" Роман Сущенко, который прибыл в Россию по частным делам, был задержан в РФ, где его обвинили в шпионаже.

В ФСБ заявили, что Сущенко является сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины.

В Главном управлении разведки называют фейком заявление ФСБ России о том, что журналист "Укринформа" является разведчиком главного управления разведки.

В понедельник стало известно, что Лефортовский суд Москвы 1 октября арестовал Сущенко на 2 месяца.

Первый вице-спикер и представитель гуманитарной группы в Минске Ирина Геращенко заявила, что Украина требует немедленного освобождения задержанного в РФ украинского журналиста и соответствующей реакции от ОБСЕ, СЕ и других структур.