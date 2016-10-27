Россия направила на Донбасс 57-й "гумконвой"

00
0
Четверг, 27 октября 2016, 05:27

Россия направила в Донецк и Луганск 57-ю автоколонну якобы с гуманитарной помощью.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает "РИА Новости".

"В 04.00 мск более 40 автомобилей с гуманитарной помощью вышли из Донского спасательного центра МЧС в поселке Ковалевка Ростовской области в сторону российско-украинской границы. Они везут свыше 400 тонн гуманитарных грузов", — сказал представитель ведомства.

Утверждается, что основная часть груза — это продукты питания и медикаменты.

Как известно, Украина выступает против бесконтрольного въезда на свою территорию так называемых "гумконвоев" из РФ, в которых могут везти помощь пророссийским боевикам.

Темы: Росcия Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Фейгин: визит Савченко в Москву вредит украинским политзаключенным 27 октября 2016, 05:06
НАТО разместит четыре батальона в странах Балтии и Польше 27 октября 2016, 04:04
Россия передала Нидерландам свои данные по крушению MH17 27 октября 2016, 03:46
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Россия направила на Донбасс 57-й "гумконвой"
СМИ: Члены НАПК ежемесячно премировали себя, увеличив выплаты в 10 раз
Порошенко: рост "минималки" не повысит налоги для бизнеса
Украина подняла вопрос упразднения псевдогосударственных структур боевиков
Все новости
Мнение издателей

Как Украина показала себя на 68-й Франкфуртской книжной ярмарке

До и после вакцинации

Что следует знать родителям