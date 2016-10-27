В РФ оштрафовали "Левада-центр" за отказ признать себя "иноагентом"

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Четверг, 27 октября 2016, 06:45

Тверской суд Москвы оштрафовал негосударственную исследовательскую организацию "Левада-центр" на 300 тысяч рублей за отказ самостоятельно зарегистрироваться в качестве так называемого "иностранного агента".

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Суд согласился с позицией Министерства юстиции России, которое обвинило "Левада-центр" в нарушении порядка деятельности организаций, признанных "иноагентами".

Аналитический центр Юрия Левады был внесен в реестр НКО – "иностранных агентов" 5 сентября. За несколько дней до этого социологи обнародовали опрос, который показывал падение рейтинга "Единой России" перед парламентскими выборами.

В Минюсте заявили, что центр финансируется за счет иностранных источников и участвует в политической деятельности. Руководитель "Левада-центра" Лев Гудков настаивает, что организация получала иностранные заказы на проведение маркетинговых исследований, но они, по его словам, не имели отношения к политике.

В 2016 году в России был принят закон, уточняющий понятие политической деятельности НКО. К ней, в частности, было решено отнести "формирование общественно-политических взглядов путем соцопросов".

"Аналитический центр Юрия Левады" ("Левада-центр") — одна из трех крупнейших организаций, занимающихся в России исследованием общественного мнения, наряду с государственным ВЦИОМ и Фондом "Общественное мнение" (ФОМ).

Темы: Росcия свобода слова цензура
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