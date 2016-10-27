АТО: 72 атаки, Широкино и Водяное обстреливали из артиллерии

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Четверг, 27 октября 2016, 07:11

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 72 раза открывали огонь по позициям украинских защитников с применением крупнокалиберных минометов и ствольной артиллерии.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении состоялось 43 случая нарушения режима прекращения огня. В районах Гнутово, Талаковки, Грагитного, Старогнатовки обстрелы со стороны боевиков состоялись с использованием стрелкового оружия и гранатометов. Вблизи Красногоровки и Павлополя по подразделениям Вооруженных Сил Украины вели огонь из минометов калибра 82 мм, пулеметов, гранатометов и вооружения танка. А в сторону Марьинки, Тарамчука были задействованы вражеские минометы 120 калибра, огонь БМП и снайперов.

В районах Широкиного и Водяного украинские позиции подверглись обстрелам из ствольной артиллерии калибров 122 мм и 152 мм.

На Донецком направлении зафиксировано 14 провокаций против сил АТО. В Майорске и Новгородском во время обстрелов оккупанты применили зенитные установки, гранатометы, пулеметы, огонь БМП, а в районах обороны украинских позиций у Зайцевого, шахты Бутовки и Авдеевки - минометы 82 и 120 калибров, остальной арсенал оружия противника меньшего калибра.

На Луганском направлении зафиксировано 15 обстрелов. Российско-оккупационные войска нарушили режим тишины огнем пулеметов, гранатометов, стрелкового оружия вблизи Трехизбенки, Крымского, Золотого, балки Кошарной, Новолександровки и Троицкого, а в Новозвановке, кроме этого оружия обстрелы усиливались минометами 82 калибра.

Темы: Донбасс АТО боевые действия
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