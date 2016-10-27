Активисты: КС вновь попытается отменить люстрацию

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Четверг, 27 октября 2016, 08:52

В четверг Конституционный суд продолжит рассмотрение дела о конституционности отдельных положений Закона "Об очищении власти" в закрытом режиме.

Об этом говорится в графике на сайте КС.

Председатель Совета ОО "Общественный люстрационный комитет" Саша Дрик в блоге на "Украинской правде" напомнила, что КСУ начал рассмотрение дела полтора года назад.

"И в 15 раз (!) нарушив сроки рассмотрения, до сих пор не вынес никакого решения", - подчеркнула она.

"Судьи неоднократно пытались отменить закон, но до сих пор нам удавалось закон защитить. Дело в том, что треть действующего состава КСУ - те же судьи, принявшие решение об изменении Конституции в 2010 г., что привело к захвату власти Януковичем неконституционным способом. За это парламент еще в 2014 году постановил уволить за нарушение присяги судьи ", - отметила она.

Дрик также подчеркнула, что президент до сих пор не уволил судей, назначенных по своей квоте.

Кроме того, Дрик напоминает, что ГПУ открыла производство в отношении судей КС "и даже нашла доказательства совершения судьями КСУ уголовного преступления, но за два года так и не смогла объявить им о подозрении".

"Более того, в 2016 расследование дела передали Департаменту Горбатюка, который Генпрокурор Юрий Луценко на днях фактически расформировал", - добавила она.

"А тем временем судьи Януковича в КСУ продолжают принимать Именем Украины судьбоносные для страны решения: о "люстрации, о е-декларировании, об изменениях в Конституцию в части децентрализации и правосудия. В последние дни президент вообще сделал для судей КСУ подарок - убрав нарушение присяги из перечня оснований для освобождения судьи и позволив судьям увольнять самих себя ", - возмутилась Дрик.

Украинская правда

Темы: КС люстрация
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Комментарии — 4
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IP: 95.133.225.---Brokerman27.10.2016 10:25
Непонятно, почему состав КС на месте.. Ждем Указа порошенко о роспуске этого дешевого правового рудимента и формирования нового состава на конкурсной основе!
Собирайте чемоданы продажные судьи и ВАЛИТЕ!
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IP: 176.36.249.---Евгений Буравлев27.10.2016 10:07
Намагання Конституційного суду відрехтувати окремих положень Закону "Про очищення влади" плямить президента, надає його діяльності рис нещирості та руйнує залишки його авторитету. Адже люстрації у владі було стільки приділено уваги, а тут на фоні "успіхів" розгляду справ по Януковичу і його шобли, та шоку від е-декларування статків представників влади і "судейско-прокурорских" повнісінький "поворот від воріт".
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IP: 195.225.146.---Станислав Станислав27.10.2016 09:31
абсолютно верно сказано в комментарии.
поддерживаю на все 100%
надо не с захватчиками бороться в донецке - а с ворьем внутри страны, в том числе и большинством из того же донецка...
надо раз и навсегда просто уничтожить мразей,
пример нужен? - китай!
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IP: 46.175.78.---vik735227.10.2016 09:08
Не зовсім точне визначення! Не КС намгається, це Порошенко викоритсовує кишенькових суддей для скасування закону, який зачіпає інтереси його подільніків з ПР. Не забувайте, що він засновник цієї злочинної банди і нехай нікого не переконує його театралізованний патріотизм. Ц маска хитрого, цинічного та ненажерливого бариги.
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