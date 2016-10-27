НАПК не будет продолжать сроки е-декларирования

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции не будет принимать решение о продлении сроков декларирования, несмотря на технические проблемы системы.

Об этом заявила на заседании НАЗК глава агентства Наталья Корчак, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Корчак заявила, что вопрос о переносе крайнего срока агентством не рассматривается – он истекает 30 октября.

"Для завершения подачи декларации остались 4 дня и 4 ночи", - заявила Корчак.

"Предметом нашего обсуждения является вопрос о переносе сроков подачи декларации", - подчеркнула она.

В то же время, заместитель НАЗК Руслан Радецкий отметил, что в агентство поступает "большое количество жалоб" о ненадлежащем функционировании реестра электронных деклараций.

В то же время, Радецкий не считает, что агентство является ответственным за возникновение технических проблем.

"Большая проблема с ЕЦП. Не по нашей вине, а по вине субъектов декларирования, которые халатно отнеслись к получению ЕЦП", - подчеркнул он.